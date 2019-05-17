Общество

Елена Даньшова: Участие в выборах - это проявление гражданской и личной позиции

Участие в выборах - это проявление гражданской и личной позиции, заявила депутат фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании Елена Даньшова. Сегодня, 26 мая, она находится на избирательном участке №132, открытом для голосования на довыборах депутата Великолукской городской Думы по округу №14. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

«Люди должны участвовать в решении существующих в округе вопросов, и делать это они могут как раз через депутата, который будет в курсе их проблем и будет эффективно работать», - подчеркнула Даньшова.

По ее словам, несмотря на дачный сезон и выходной день, избиратели всё же идут голосовать. К полудню явка составила 7,86%.