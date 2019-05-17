Общество

Великолукский автобус принял участие в международном параде ретро техники

25 мая в Санкт-Петербурге прошел ежегодный международный парад Ретро техники SPbtransportfest, в котором принял участие единственный от Псковской области, и единственный из Великих Лук частный владелец со своим Икарусом.

«Конечно я не довел автобус до такого состояния, до какого хотел, однако мой Икарус-256 держался достойно в одном ряду с участниками из СПб, Финляндии, Эстонии и другими. Хочу, чтобы в великолучане знали, что мы не забываем о своем городе, где бы ни были», - рассказал Псковской Ленте Новостей владелец автобуса Илья Смирнов.