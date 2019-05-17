Общество

Аркадий Мурылев поздравил предпринимателей с наступающим праздником

Омбудсмен Аркадий Мурылев поздравил предпринимателей с наступающим Днем предпринимателя.

«Примите мои искренние поздравления с наступающим профессиональны праздником - Днем предпринимателя!

Предпринимательство - это образ жизни энергичных, целеустремленных людей, сумевших организовать и успешно развивать cвое дело!

Найти и прочно занять свое место в экономике, воплощать в жизнь новые идеи и проекты - это талант и одновременно большой труд, достойный уважения и поддержки.

Профессиональный праздник День российского предпринимателя объединяет множество талантливых людей, которые, занимаясь нелегким и весьма ответственным трудом, вносят значительный вклад в развитие всей экономики страны.

Именно поэтому следует создавать максимально комфортные условия для предпринимателей, прислушиваться к мнению бизнес-сообщества, находить компромиссные решения в вопросах взаимодействия с органами власти.