Аркадий Мурылев поздравил предпринимателей с наступающим праздником

Омбудсмен Аркадий Мурылев поздравил предпринимателей с наступающим Днем предпринимателя.
«Примите мои искренние поздравления с наступающим профессиональны праздником - Днем предпринимателя!
Предпринимательство - это образ жизни энергичных, целеустремленных людей, сумевших организовать и успешно развивать cвое дело!
Найти и прочно занять свое место в экономике, воплощать в жизнь новые идеи и проекты - это талант и одновременно большой труд, достойный уважения и поддержки.
Профессиональный праздник День российского предпринимателя объединяет множество талантливых людей, которые, занимаясь нелегким и весьма ответственным трудом, вносят значительный вклад в развитие всей экономики страны.
Именно поэтому следует создавать максимально комфортные условия для предпринимателей, прислушиваться к мнению бизнес-сообщества, находить компромиссные решения в вопросах взаимодействия с органами власти.
Хочется выразить всем предпринимателям России и, конечно, Псковской области искреннюю признательность за профессионализм и стойкость и пожелать успешной реализации предпринимательских идей, надежных деловых партнеров и процветающего бизнеса», - пишет омбудсмен в поздравлении.