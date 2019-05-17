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Общество

В Пскове пройдет акция «День пешком»

26.05.2019 22:11|ПсковКомментариев: 0

8 июня в Пскове пройдет акция «День пешком». По возможности, псковичам предлагается отказаться от различных средств передвижения на сутки. Об акции сообщается в группе в социальных сетях.


«Это прекрасная возможность улучшить свое состояние здоровья, поднять настроение и насладиться красотой нашего города», - пишут организаторы.


Также они отмечают, что принимая участие в данной акции, можно не только улучшить свое самочувствие, но и благоприятно повлиять на окружающую среду.


Чтобы принять участие в акции необходимо гулять и выкладывать фотографии в соцсети с хештегом #Деньпешком60. Самых активных участников ждут подарки.

Источник: Псковская Лента Новостей
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