Общество

В Пскове пройдет акция «День пешком»

8 июня в Пскове пройдет акция «День пешком». По возможности, псковичам предлагается отказаться от различных средств передвижения на сутки. Об акции сообщается в группе в социальных сетях.



«Это прекрасная возможность улучшить свое состояние здоровья, поднять настроение и насладиться красотой нашего города», - пишут организаторы.



Также они отмечают, что принимая участие в данной акции, можно не только улучшить свое самочувствие, но и благоприятно повлиять на окружающую среду.



Чтобы принять участие в акции необходимо гулять и выкладывать фотографии в соцсети с хештегом #Деньпешком60. Самых активных участников ждут подарки.