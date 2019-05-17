Общество

Полистовскому заповеднику исполнилось 25 лет

Вчера, 25 мая, Полистовский заповедник отметил 25-летний юбилей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе заповеднка.









Бежаницкий край хранит в себе удивительный мир крупнейшей в Европе Полистово-Ловатской болотной системы, возраст которой составляет 10 тысяч лет. По обилию типов и разнообразию верховых болот, а также по их площади, заповеднику нет равных не только на Северо-Западе России, но и во всей Европе.

Уникальные экосистемы Полистовского заповедника сохранили популяции ряда видов редких растений и животных, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации. Здесь обитает крупнейшая из известных в лесной зоне Европы локальная популяция большого кроншнепа. Обычны на гнездовье южная золотистая ржанка, средний кроншнеп и серый сорокопут. Болотная система является крупнейшим на Северо-западе России естественным резерватом некоторых видов птиц, находящихся под угрозой исчезновения: европейской чернозобой гагары, беркута, среднерусской белой куропатки.





Хранители заповедника с удовольствием расскажут гостям об истории его образования, о том, какую роль в этом сыграл Валдайский ледник, а также о богатейшем животном и растительном мире местных болот.

Заповедник «Полистовский» предлагает ряд однодневных экологических экскурсий, которые оставят незабываемое впечатление. Экскурсионные маршруты открыты для посещения в период с мая по октябрь.

Полистовский заповедник создан 25 мая 1994 года Постановлением правительства Российской Федерации № 527.