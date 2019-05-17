Общество

Минобороны может ужесточить процедуру прохождения медкомиссии

Министерство обороны предложило поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», которые касаются процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах. Об этом рассказал «Известиям» учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

Окончательно поправки планируется доработать к концу мая. Они расширяют полномочия призывных комиссий. Теперь врачи смогут перепроверять здоровье призывников, ранее получивших отсрочку, дважды в год во время призывных кампаний.

Комиссии смогут ставить под сомнение заключения гражданских медиков и направлять призывников на обследование в госпитали, чтобы усложнить жизнь тем, кто продает и покупает справки. Однако некоторые эксперты выразили опасения, что это усложнит жизнь молодых людей, которые действительно имеют серьезные диагнозы вплоть до инвалидности.

В России 1 апреля стартовал весенний призыв граждан на военную службу. Ряды армии пополнят порядка 135 тыс. призывников. При этом с весенней кампанией начинает действовать ряд изменений. Так, вступает в силу подписанный президентом России Владимиром Путиным 18 марта закон о дополнительной отсрочке от призыва для обучения граждан по программам среднего профобразования и магистратуры.

Кроме того, теперь призывники смогут состоять на учете в военном комиссариате по месту жительства или пребывания вне зависимости от наличия регистрации.