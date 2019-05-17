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Общество

Основная кампания ЕГЭ-2019 стартует в России

27.05.2019 08:51|ПсковКомментариев: 0

Основная волна единых государственных экзаменов начинается в России в понедельник с экзаменов по географии и литературе. В этом году ЕГЭ в Псковской области будут сдавать 3200 выпускников.

В ЕГЭ по литературе в России примет участие 54 тыс. человек, в том числе 52 тыс. выпускников школ этого года, сообщили «Интерфаксу» в Рособрнадзоре. Работа состоит из 17 заданий, на них отводится 3 часа 55 минут. Минимальный балл - 32.

ЕГЭ по географии напишут 24 тыс. человек, в том числе 22,5 тыс. выпускников этого года. Участникам предстоит выполнить 34 задания за 3 часа. С собой в аудиторию можно принести дополнительно линейку, транспортир и непрограммируемый калькулятор. Минимальный балл - 37.

Свои результаты участники экзаменов по географии и литературе узнают не позднее 11 июня.

Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 27 мая по 1 июля. Для участия в нем зарегистрировано почти 750 тыс. человек, из них 662 тыс. - выпускники этого года. Это на 29 тыс. больше, чем в прошлом году (731 тыс., 645 тыс. соответственно).

Для проведения экзаменов будет задействовано 5,7 тыс. пункта проведения ЕГЭ и 51 тыс. аудиторий по всей России и в 52 странах за рубежом.

Как отмечают в Рособрнадзоре, в аудиториях будут работать более 169 тыс. организаторов и членов государственных экзаменационных комиссий, более 11 тыс. технических специалистов и более 4 тыс. медиков. Мониторинг за ЕГЭ будут вести свыше 7 тыс. федеральных общественных наблюдателей и свыше 2 тыс. онлайн-наблюдателей.

«Охват аудиторий онлайн-видеонаблюдением во время основного периода будет приближаться к 100%», - подчеркивают в пресс-службе Рособрнадзора. В середине мая на селекторном совещании с регионами вице-премьер Татьяна Голикова потребовала, чтобы каждый случай, когда трансляция не ведется, был поставлен на контроль и был тщательно проверен.

Кроме того, во всех аудиториях будет применена технология печати экзаменационных материалов в аудиториях, а в восьми регионах задания ЕГЭ будут передаваться в аудитории не на физических носителях, а через интернет по зашифрованному каналу.

Экзамены планируют написать 6,7 тыс. участников с ограниченными возможностями здоровья. Для них будут организованы 16 пунктов приема в лечебных учреждениях и 352 пункта приема экзаменов на дому.

Основное изменение кампании ЕГЭ-2019 по сравнению с прошлогодним - отсутствие у выпускников возможности одновременной сдачи упрощенного базового и усложненного профильного ЕГЭ по математике.

Теперь участники могут выбрать или базовый, или профильный экзамен. Но в случае получения неудовлетворительного результата на профильном разрешается пересдавать базовый экзамен.

Кроме того, впервые в этом году ЕГЭ стал обязательным для выпускников Крыма и Севастополя. С 2019 года ЕГЭ в этих регионах является основной формой проведения государственной итоговой аттестации после 11 класса. По сообщению Рособрнадзора, в этом году ЕГЭ напишет 6631 выпускник из Республики Крым и 2312 выпускников из города федерального значения Севастополя.

Наконец, в перечень предметов для сдачи ЕГЭ впервые на общих основаниях включен китайский язык. Его в этом году выбрали 289 человек из 43 российских субъектов.

Рособрнадзор обращает внимание, что о любых нарушениях в ходе ЕГЭ можно сообщить по «телефону доверия» +7 (495) 104-68-38. Кроме того, ведомство запустило «горячую линию», на которую могут обратиться выпускники и их родители и задать свой вопрос непосредственно специалистам Рособрнадзора: +7 (495) 984-89-19.

 

Теги: #егэ
Источник: Псковская Лента Новостей
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