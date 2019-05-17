Общество

В Великих Луках пройдет премьера спектакля «Человек из Подольска»

15 июня в Великолукском драмтеатре в 18:00 на малой сцене театра состоится премьера спектакля «Человек из Подольска» Д. Данилова, режиссер-постановщик Бениамин Коц, художник-постановщик Ольга Никанорова. С эскизом данного спектакля великолучане познакомились еще в сентябре 2018 года в рамках лаборатории по современной драматургии Театра Наций. Это уже третий спектакль, который вошел в репертуар театра по результатам лаборатории. Что же ожидает зрителя на этот раз? Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс- службе театра.

«Человек из Подольска - зеркало каждому из нас. Правильно ли мы живем? То, что считаем за красивое, точно ли оно таким является? Кто нам может сказать, что считать черным, а что белым? - Сотрудники полиции в ментовке», - рассказали в пресс- службе театра.

Кроме артистов, знакомых уже многим зрителям, в спектакле будет присутствовать еще один удивительный персонаж. Но пусть это останется небольшим секретом, узнать который сможет каждый, кто придет на спектакль «Человек из Подольска».

Билеты уже в продаже.