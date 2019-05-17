Общество

Социальный приют в деревне Пожеревицы посетили сотрудники прокуратуры и полиции накануне Дня защиты детей

Сотрудники прокуратур Дновского и Дедовичского районов, сотрудники МО МВД России «Дедовичский» 23 мая поздравили детей, находящихся в социальном приюте для детей в деревне Пожеревицы Дедовичского района, с Днем защиты детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре районов.

Международный день защиты детей был учрежден в ноябре 1949 года решением сессии Международной демократической федерации женщин. Первый Международный день защиты детей был проведен в 1950 году.

День защиты детей - это не только веселый праздник для самих детей, но и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.

Ежегодно сотрудники прокуратур Дновского и Дедовичского районов, сотрудники МО МВД России «Дедовичский» посещают Социальный приют в д. Пожеревицы Дедовичского района, где поздравляют с наступающим праздником и дарят подарки.