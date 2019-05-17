Общество

Замкомандира 104-го полка 76-й дивизии лишился доступа к гостайне из-за загранпоездок

Командующий ВДВ объявил строгий выговор заместителю командира по тылу 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознаменного ударного полка 76-й дивизии гвардии подполковнику Андрею Борисову, неоднократно выезжавшему из России без разрешения.

Как пишет «Коммерсантъ», десантника также отстранили от работы со сведениями, касающимися гостайны, а военный прокурор вынес ему предостережение о недопустимости нарушения закона.

Борисов на протяжении четырех лет неоднократно выезжал в Эстонию, Таиланд, Египет, Камбоджу, Грецию и Финляндию. При этом в своих рапортах на отпуска он не указывал, что намерен выезжать за границу.

Согласно же ведомственным документам, в том числе приказу министра обороны Сергея Шойгу, секретоноситель вправе покидать родину только с разрешения командующего ВДВ.

В связи с нарушением порядка выезда за границу офицера наказали, но он обратился с жалобой в суд, пытаясь оспорить объявленный ему строгий выговор, предостережение прокурора и отстранение от гостайны. Однако разбирательство не состоялось, потому что Борисов отозвал свою жалобу на руководство.