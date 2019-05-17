Общество

Устанавливается местонахождение пропавшего великолучанина

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки разыскивается пропавший без вести Владимир Уткин, 1953 года рождения.

Гражданин проживал в Великих Луках в доме по улице Энгельса. Он покинул место жительства 27 апреля 2017 года. И до настоящего времени его местонахождение не установлено. В последний раз его видели в Великих Луках 27 апреля около 11 часов возле драмтеатра.

Приметы: на вид 60-65 лет, плотного телосложения, лицо смуглое прямоугольной формы, волосы прямые светло-русые.

Был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Владимира Уткина, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94 или 02.