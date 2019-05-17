Общество

Что такое публичная кадастровая карта?

В Кадастровую палату часто поступают вопросы, касающиеся работы публичной кадастровой карты. На основные из них дает ответы начальник отдела обработки документов и учетных действий №1 Елена Гришина.

- Что такое публичная кадастровая карта (ПКК)?

- Публичная кадастровая карта — один из самых популярных электронных ресурсов Росреестра. На нём можно наглядно посмотреть, как стоит на учёте участок или дом, какова их конфигурация, кто из соседей провёл межевание. А также там содержится информация об объектах водного фонда, сведения о прохождении границ административно-территориального деления территорий, о зонах с особыми условиями использования территорий, лесничествах и лесопарках и т.д.

На официальную страницу Публичной кадастровой карты можно попасть через сайт Росреестра rosreestr.ru или также на неё можно перейти по ссылке pkk5.rosreestr.ru

- За ее использование взимается плата?

- Публичная кадастровая карта - удобна, безопасна и бесплатна. Советуем пользовать только официальным ресурсом, так как на некоторых сайтах «двойниках» могут содержаться вирусы и взиматься плата.

- Какие данные можно получить из публичной кадастровой карты?

Сведения об объектах недвижимости

Сведения о кадастровом делении, территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования территории, администротивно-территориальном делении РФ

По кадастровому номеру земельного участка можно найти, где он находится и визуально посмотреть его границы в кадастровом квартале и относительно других земельных участков, посмотреть смежные земельные участки, стоящие на кадастровом учёте

По выбранному объекту недвижимости можно получить сведения о подразделениях территориального органа Росреестра, который обслуживает территорию данного объекта недвижимости

Можно посмотреть карты местности

На публичной карте отображаются объекты недвижимости со статусами «учтенный», «ранее учтённый» и «временный».

Вся база данных ПКК формируется на основе фактических данных из реестра ЕГРН. Все сведения формируются в режиме актуальности на день формирования запроса из базы данных Росреестра. Публичность, открытость и достоверность полученных сведений подтверждается дополнительными документами из Росреестра.