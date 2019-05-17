Общество

Псковские пенсионеры отправятся в Киров на 9-й Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью

Псковские пенсионеры отправятся в Киров на 9-й Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью, который пройдет с 4 по 6 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении ПФР по Псковской области, финал крупнейших в мире компьютерных соревнований среди старшего поколения, организован Союзом пенсионеров России, правительством Кировской области при поддержке Совета Федерации, Минтруда, Минкомсвязи и Пенсионного фонда России.

В этом году свои команды на всероссийский финал выставят не менее 70 регионов РФ. В отборочных этапах участвовали десятки тысяч начинающих и уверенных пользователей в возрасте старше 55 (женщины) и 60 лет (мужчины). Возраст каждого четвертого участника превышает 70 лет. В чемпионате примут участие команды пенсионеров из Армении, Беларуси, Дании, Германии, Италии и ряда других стран.

В 2019 году в программу компьютерного чемпионата впервые войдут соревнования на смартфонах (номинация «Смартфон для активной жизни»). Также участникам предстоит пройти настоящий квест по интернет-безопасности от «Лаборатории Касперского». Традиционно будут задания, связанные с работой в поисковых системах и использованием электронных сервисов Пенсионного фонда для получения услуг.

Компьютерная грамотность среди пенсионеров сегодня достигла высокого уровня. Если раньше люди старшего возраста осваивали базовые навыки работы с компьютером, то сейчас они заинтересованы в практическом применении интернета, например для оплаты услуг ЖКХ, записи в поликлинику, а также для создания видеороликов и собственных блогов.

Видеотрансляция кибер-соревнований среди пенсионеров пройдет на сайтах Пенсионного фонда и Союза пенсионеров.