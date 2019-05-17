Общество

В Пскове участники рейда направили 2 представителей несовершеннолетних детей к наркологу

В Пскове прошел очередной межведомственный рейд по проверке мест массового отдыха несовершеннолетних и посещению по месту жительства несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении. В результате на консультацию к врачу наркологу ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» направлены 2 законных представителя несовершеннолетних. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Источник: pixabay.com

В ходе проведения межведомственного рейда, 24 мая, с 19.00 до 24.00, посещено 9 семей. Выявлен один факт неисполнения родительских обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов в отношении несовершеннолетнего. Законный представитель несовершеннолетнего привлечен к административной ответственности. Малолетний ребенок помещен в ГБУЗ «Детская областная клиническая больница» по социальным показаниям.

В 3 семьях несовершеннолетним даны рекомендации по трудоустройству, 2 несовершеннолетним и их родителям рекомендовано обратиться к семейному психологу.

Во время посещения семей по месту жительства с несовершеннолетними и их родителями проведены профилактические беседы, оставлена информация об органах и учреждениях системы профилактики (адреса, телефоны), в которые можно обращаться по вопросам оказания помощи в трудной жизненной ситуации.

Напомним, цель рейда - посещение неблагополучных семей, состоящих на учете в комиссии, отделе семьи, опеки и попечительства города Пскова и подразделении по делам несовершеннолетних ОП УМВД России по городу Пскову с целью контроля, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, проживающих в этих семьях. Посещение несовершеннолетних, состоящих на учете в КПДН и ЗП, ПДН УМВД по городу Пскову.

В рейде участвовали: отдел администрации города Пскова «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав», территориальный отдел города Пскова КСЗН ПО (отдел семьи, опеки и попечительства), ПДН УМВД России по городу Пскову, УКОН УМВД России по Псковской области.