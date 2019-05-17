Общество

Псковская таможня информирует о необходимости маркировки обувных товаров

С 1 июля 2019 года на территории Российской Федерации обувные товары товарных позиций 6401, 6402, 6403, 6404, 6405 ТН ВЭД ЕАЭС подлежат обязательной маркировке средствами идентификации в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 года № 792-р, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской таможне.

Маркировка средствами идентификации обувных товаров является обязательной для всех участников оборота товаров, а именно: лиц, осуществляющих хранение, транспортировку, получение и передачу товара, в том числе его приобретение и реализацию (продажу) на территории Российской Федерации.

В перечень обувных товаров, подлежащих маркировке, включена: обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме обуви с защитным металлическим подноском; обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной обуви; обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви; обувь с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви; обувь для тенниса, баскетбола, гимнастики, тренировочная обувь и аналогичные изделия; обувь спортивная прочая, кроме лыжных ботинок и ботинок с коньками; обувь с защитным металлическим подноском; обувь деревянная, различная специальная обувь и прочая обувь, не включенная

в другие группировки; обувь лыжная.

Псковская таможня обращает внимание, что при розничной продаже обувных товаров необходимо будет в реквизите "код товара" (тег 1162) кассового чека и бланка строгой отчетности для товаров указывать код идентификации (последовательность символов, представляющая собой уникальный номер экземпляра товара).

В настоящее время обувь маркируется в рамках правительственного эксперимента, принять участие в котором можно по желанию.

Псковской таможней в рамках делегированных полномочий будет осуществляться контроль за оборотом обувных товаров на территории города Пскова и Псковской области на предмет соблюдения требований по маркировке данных товаров средствами идентификации.

За оборот немаркированных обувных товаров и нарушение порядка маркировки таких товаров на территории Российской Федерации наступает административная ответственность по статье 15.12 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и уголовная ответственность по статье 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. За продажу обуви без маркировки юридическому лицу грозит штраф от 50 тысяч до 300 тысяч рублей и конфискация этих товаров.

В декабре 2019 года обязательная маркировка распространится и на другие категории товаров.