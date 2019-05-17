Общество

Около 12 тонн яблок задержано на границе Псковской области

Сотрудники Псковской таможни во взаимодействии с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области и Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в результате проведения действий по недопущению ввоза на территорию Российской Федерации запрещенной сельскохозяйственной продукции, в Невельском районе Псковской области задержали 3 транспортных средства с яблоками, страну происхождения которых установить не представляется возможным. Общий вес задержанного товара в трех автомобилях по предварительным данным составляет около 12 тонн, стоимостью порядка 600 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской таможне.

На территории Себежского района Псковской области было задержано еще одно транспортное средство, водитель которого незаконно перемещал 300 кг плодоовощной продукции, подпадающей под действие специальных экономических мер. Стоимость товара составила 30 тысяч рублей.

Все транспортные средства перемещали фрукты с территории Республики Беларусь без товаросопроводительных документов.