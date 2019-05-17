Общество

В УФСИН России по Псковской области прошел конкурс художественной самодеятельности

В Пушкинских Горах, на туристической базе «Пушкиногорье», прошел творческий конкурс художественной самодеятельности среди подразделений уголовно-исполнительной системы Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Творческий коллектив был представлен каждым учреждением области. Сотрудники демонстрировали свои навыки и таланты в следующих видах искусств: музыкальном, хореографическом, театральном.

В жюри конкурса входили: сотрудник УФСИН России по Псковской области Сергей Обратнев, вокалист творческого объединения «Искра» и участник коллектива молодежного театра «Гротеск»; Елена Коновалова - заведующая сектором по самодеятельному и народному творчеству МБУК Пушкиногорского района «Культурно-досуговый центр», а также заместитель начальника УФСИН Игорь Кучмук - председатель жюри.

Коллективы учреждений, в разном амплуа, раскрывали тему творческого конкурса - «Закулисье театра жизни». Участники конкурса были оригинальны.

Так, сотрудники СИЗО-2, в образе наших ежедневных мыслей, показали, что происходит в наших головах, а команда СИЗО-1 не стала фокусироваться на работе и раскрыла тему в рамках работы учреждения культуры.

Игра наших коллег была искрометной и харизматичной. Особенно много было песен собственного сочинения. Больше других удалось усладить слух зрителей Андрею Хлебникову (ИК-3), Николаю Ковалеву (ИК-2) и Алексею Сорокину - пенсионеру УИС области.

В результате трудного выбора члены жюри, умело поддерживая интригу, назвали победителей: третье место – коллектив ИК-4, второе место - коллектив СИЗО-1, а первое место завоевал - коллектив Управления.

Гость праздника, член жюри Елена Коновалова, обращаясь к участникам конкурса, отметила: «Уровень подготовки творческих номеров командами - высокий, приятно удивляет наличие большого количества талантливых сотрудников в творческом плане». Подчеркнула, что определение победителей невероятно сложный процесс, пожелала участникам не сходить с пути творческого роста. Выразила благодарность за возможность участия в такой невероятной феерии творчества.