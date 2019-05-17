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Общество

В ИК-3 прошли учебно-методические сборы сотрудников обысково-маневренных групп

27.05.2019 14:12|ПсковКомментариев: 0

На базе исправительного учреждения №3 УФСИН России по Псковской области (Идрица), под руководством первого заместителя начальника УФСИН России по Псковской области Виктора Леонова, прошли методические сборы сотрудников отделов безопасности и отделов режима и надзора., сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Сборовая подготовка началась с проверки прибывшего в учреждение личного состава, проведения строевого смотра и доведения до сотрудников плана проведения мероприятия.

В ходе сборов, у сотрудников учреждений были приняты зачеты по знанию нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность УИС.

Далее состоялось проведение ряда теоретических и практических занятий по организации работы обысково-маневренной группы, произведено обследование участков местности внутренней запретной зоны и прилегающей к ней территории, а также других объектов учреждения.

Кроме того, сотрудники аппарата Управления регионального УФСИН на учебно-методических сборах довели актуальную информацию в части организации режима и обеспечении надзора. Рассмотрели ряд проблемных вопросов.

По завершении рабочей встречи, первый заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов подвел итоги проведения сборов, поблагодарил руководство исправительного учреждения за оказанную помощь в проведении мероприятия.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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