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Общество

Более 130 спортсменов приняли участие во Второй Спартакиаде налоговых органов Псковской области

27.05.2019 17:09|ПсковКомментариев: 0

На базе пансионата «Кривск» прошла Вторая Спартакиада налоговых органов Псковской области, участие в которой приняли более 130 человек. Кроме команды УФНС России по Псковской области за победу боролись сборные Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области, Псковской таможни, Управления ФССП России по Псковской области, Управления Федерального казначейства по Псковской области и Отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области. 

Исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Анна Кутузова, открывая Спартакиаду, подчеркнула важность сохранения традиции проведения подобных соревнований, что позволяет налоговикам поддерживать  хорошую спортивную форму, а также чувствовать себя членом дружной и целеустремленной команды: «Спартакиада объединяет, заряжает энергией, позитивом и отличным настроением не только коллектив Управления налоговой службы по Псковской области, но и всех наших друзей», - отметила Анна Кутузова и пожелала спортсменам увлекательной красивой борьбы и высоких результатов.

 Сборные межрайонных инспекций и регионального Управления, команды государственных органов Псковской области соревновались в мини-футболе и волейболе. Игры проводились по круговой системе в один круг.

По итогам соревнований в общекомандном зачете первое место завоевала сборная Псковской таможни. Она была первая как в мини-футболе, так и в женском и мужском волейболе. Команда налоговых органов Псковской области в упорной борьбе смогла завоевать второе место в женском волейболе, а также подняться на третью ступеньку пьедестал в турнире по мини-футболу и мужском волейболе. Неплохой результат показала сборная региональной службы судебных приставов. На счету спортсменов-приставов два вторых места в мужском волейболе и в мини-футболе.

Кроме того, в рамках Спартакиады были определены лучшие команды в соревнованиях по волейболу и плаванию и среди сборных УФНС России по Псковской области.

Победителями и призерами в командном первенстве по волейболу стали:

I   место – Управление;

II место – Межрайонные ИФНС России № 2 и 6;

III   место – Межрайонная ИФНС России № 1.

Победителями и призерами в командном первенстве по плаванию стали:

I   место – Межрайонная ИФНС России № 1;

II  место - Межрайонные ИФНС России № 2 и 6;

III место - Межрайонная ИФНС России № 3 и 5 по Псковской области.

Победители, занявшие призовые места, награждены Почетными грамотами и кубками, а команды, не вошедшие в тройку лидеров, получили символические награды за волю к победе. 

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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