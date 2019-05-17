Общество

Обязательный государственный экзамен по иностранному языку прошел в Псковской области

Обязательный государственный экзамен по иностранному языку 24 и 25 мая прошел в Псковской области в штатном режиме. ОГЭ по иностранным языкам в Псковской области традиционно проводится в два дня: первый день – письменная часть, второй – устная, раздел «Говорение», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

415 выпускников 9-х классов образовательных организаций области сдают в качестве экзамена по выбору иностранный язык, из них 377 человек выбрали английский язык, 31 человек - немецкий язык, 7 человек - французский язык.

Результаты экзамена по иностранным языкам будут объявлены не позднее 6 июня.

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования выпускникам 9-х классов предстоит сдать 4 экзамена: 2 обязательных экзамена по русскому языку и математике, а также 2 экзамена по выбору из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

Первый массовый экзамен для девятиклассников пройдет в области 28 мая, свыше 6 тысяч выпускников будут сдавать русский язык.