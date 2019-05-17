Общество

Николай Рассадин: Репутационные потери от Ганзы все равно будут преследовать Ивана Цецерского

Репутационные потери от Международных Ганзейских дней, которые пройдут в Пскове уже в конце июня, все равно будут преследовать Ивана Цецерского, даже после его увольнения с поста главы города. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове активный участник общественно-политической жизни региона Николай Рассадин.

«Репутационные потери от Ганзы все равно будут его преследовать. Никто другой не наговорил столько чепухи, как Иван Николаевич - по поводу числа гостей, по поводу того, что город превратят в конфетку... Столько ереси не высказал ни один политик в регионе. Поэтому имиджевые потери останутся с Иваном Николаевичем, поскольку Ганза, прежде всего, ассоциируется именно с ним», - пояснил гость студии.

Николай Рассадин также отметил, что не увидел особого преображения города Пскова к Ганзейским дням: «Город преображается, потому что весна пришла, а Ганза тут не при чем. Несмотря на все усилия власти».

Уход Ивана Цецерского с должности главы муниципалитета не стал для него неожиданным. «Было предчувствие того, что Иван Николаевич покинет должность. Во-первых, он на ней уже давно, и ротация руководителей такого уровня должна быть. Я, в принципе, предполагал, что Иван Николаевич уйдет, причем, как раз в столицу... но думал, что он уйдет после Ганзы. Но... ушел и ушел, и давайте пожелаем ему приложить все усилия для того, чтобы местное самоуправление в России по-настоящему развивалось», - отметил гость студии.

Поясняя возможные мотивы создания Национальной ассоциации развития местного самоуправления, которую возглавил Иван Цецерский, Николай Рассадин предположил, что это связано с желанием федеральной власти сосредоточить решение вопросов местного самоуправления в руках одной организации. «В России действовало много сообществ и ассоциаций по местному самоуправлению, и каждая пыталась достучаться до небес, чтоб порешать какие-то проблемы. В определенный момент, когда одних и тех же организаций, решающих одни и те же проблемы, стало слишком много, у федерального центра возникла усталость, и было принято решение их объединить. Потому что лучше иметь дело с одной организацией и решать эти вопросы консолидированно. А спорные вопросы пусть они решают сами у себя, внутри организации», - пояснил Николай Рассадин.

Он не считает уход Ивана Цецерского с поста главы невосполнимой потерей и не видит никаких последствий ухода Ивана Цецерского с поста главы Пскова - по его мнению, ничего не изменится. Кроме того, по убеждению гостя студии, статью «глава города» и вовсе нужно вычеркнуть из устава города. «Должен быть просто спикер гордумы. Не должно быть должности «глава города». Она никчемная, непонтовая. Должен быть спикер гордумы, - полагает он. - Не понимаю, что такое «двуглавая модель системы управления городом». Есть законодательный орган, у которого есть руководитель. Есть администрация города, у которой есть глава. То есть одни люди создают законы, а другие их исполняют. А эти все мэры, главы - это все от лукавого».