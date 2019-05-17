Общество

Псковские полицейские и активисты закрасили более 50 надписей с наркорекламой

Псковские полицейские и волонтеры удалили со зданий более 50 граффити с рекламой наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с волонтерами антинаркотического движения в целях противодействия наркорекламе на улицах областного центра провели очередной рейд. Подобные рейды будут продолжатся и в дальнейшем.

В ведомстве отметили также, что в полицию регулярно поступают сообщения от неравнодушных граждан, которые сигнализируют о том, что на стенах домов, заборах и прочих сооружениях появляются надписи с незаконной рекламой наркотиков и контактами их продавцов.

Как известно, наркоторговцы используют фасады зданий в качестве своеобразных билбордов для пропаганды наркотических средств.