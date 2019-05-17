Общество

Псковская область стала лауреатом всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие»

Проект туристско-рекреационного кластера «Псковский» удостоен серебряного диплома 2-го Всероссийского фестиваля с международным участием «Архитектурное наследие 2019», который прошел в Казани. Работа псковичей отмечена в рамках смотра-конкурса «Регионы России» в разделе «Сохранение и развитие исторических поселений».

Псковскую область на фестивале представляли Главный архитектор области, начальник Управления архитектуры и градостроительства Администрации региона Евгений Шапкин, заместитель председателя Комитета по охране объектов культурного наследия Надежда Волова. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

«Мы поделились своим опытом работы, рассказали о том, как сохранение объектов культурного наследия, создание современной инфраструктуры способно влиять на развитие туризма. И это многих заинтересовало. В последнее время во многих странах, регионах повышенное внимание уделяется именно развитию туристической сферы. Наш проект оказался на фестивале очень актуальным, — отметил Евгений Шапкин. — Награда на таком серьезном архитектурном фестивале — очень высокая оценка нашей работы».

О том, как в Пскове организована работа по реконструкции историко-культурной и ландшафтной среды, сохранению культурного наследия, смогли познакомиться не только жюри, но и все участники и гости фестиваля. На территории Казанского кремля был развернут стенд, где была представлена основная информация о реализации туристско-рекреационного кластера «Псковский» — значение, задачи и результаты проекта, объекты обеспечивающей и туристической инфраструктуры, которые удалось привести в порядок.

Основной темой 2-го Всероссийского фестиваля стал «Исторический город: перезагрузка пространства». В форуме за три дня приняли участие около 50 регионов России. В числе участников — более тысячи архитекторов, реставраторов, представителей строительной сферы из разных городов страны, а также специалисты из Белоруссии, Греции, Франции, Италии, Испании и Нидерландов.

Фестиваль организован Союзом архитекторов России с целью изучения, обобщения и демонстрации накопленного опыта по сохранению объектов архитектурного наследия страны и приспособления их к условиям жизни современного общества.

В рамках обширной деловой программы на площадках Казанского кремля прошло более 60 мероприятий: круглых столов, лекций, мастер-классов (в том числе и для детей), дискуссий, научных конференций, в которых приняли участие около 180 спикеров из российских и регионов зарубежья.