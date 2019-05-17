Общество

Великолукские депутаты согласовали выделение средств на покупку «Мечей Победы»

Очередное 22-ое заседание Великолукской городской Думы шестого созыва началось с рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в бюджет города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, с докладом на данную тему выступила начальник финансового управления городской администрации Наталья Дмитриева. Она пояснила, что изменения в параметры бюджета внесены за счет межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов, остатка средств, сформировавшегося на начало 2019 года на счете бюджета города, а также поступивших собственных доходов, сложившейся экономии по торгам и перераспределения бюджетных ассигнований.

Так, за счет межбюджетных трансфертов запланировано увеличение доходов и расходов бюджета города в 2019 году на сумму 111 421,6 тыс. рублей. Данные средства, помимо прочего, будут направлены на капитальный ремонт здания МБО ДО «ДМШ № 1 им. М.П. Мусоргского», на реализацию программ спортивной подготовки СШ «Экспресс», на закупку оборудования для двух кабинетов цифровых технологий в МАОУ «Лицей № 11» и расходы, связанные с организацией участия команды Псковской области в отборочных соревнованиях к Финалу YII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в апреле-мае 2019 года.

За счет фактического остатка денежных средств на счете бюджета на начало года, а также за счет экономии по торгам и собственных доходов, предусматриваются расходы на общую сумму 16 481,2 тыс. рублей.

Указанная сумма будет распределена между администрацией города, управлением образования, Великолукской городской Думой, комитетом культуры, управлением Жилищно-коммунального хозяйства, комитетом по физической культуре и спорту, финансовым управлением и комитетом по управлению муниципальным имуществом.

В частности, планируется направить средства на обоснование необходимости строительства объездной дороги в городе Великие Луки (предпроектные работы), на корректировку проектно-сметной документации по устройству ФОКОТ по ул. Дружбы, на уплату целевого взноса для покупки «Мечей Победы», которые вручаются городам, носящим почетное звание «Город воинской славы». Также предусмотрено выделение средств на выполнение косметического ремонта лестничных сходов, ведущих к памятнику воинам, павшим в боях за город Великие Луки, оплату расходов по ремонту кровли помещения спортивной школы «Экспресс» по адресу ул. Дружбы, 27/4 и устройство канализации к новому детскому садику.

За счет внутреннего перемещения бюджетных ассигнований будут выделены дополнительные средства на организацию концертной программы в День города.

«В результате внесенных изменений уточненные параметры бюджета города на 2019 год составят: доходы в сумме 2 598 386,2 тыс. рублей, расходы в сумме 2 703 738,6 тыс. рублей», – сообщила Наталья Дмитриева.

В ходе дискуссии по данному вопросу депутаты высказались в поддержку изменений в бюджет.

В частности, Марина Усачева указала, что все изменения касаются социальной сферы – общего и дошкольного образования, спорта, культуры, а значит, будут содействовать улучшению условий жизни горожан. Денис Мунштуков также призвал парламентариев поддержать изменения в бюджет, подчеркнув, что большая часть средств будет направлена на социально важные цели, в частности, на долгожданный ремонт музыкальной школы. Татьяна Фомченкова отметила необходимость выделения средств на закупку оборудования для двух кабинетов цифровых технологий в Лицей № 11, участие великолучан в конкурсе «WorldSkills Russia», а также в качестве взноса за «Меч Победы», который станет предметом гордости для многих поколений жителей города Великие Луки.

Парламентарии единогласно поддержали данный проект.