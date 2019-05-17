Общество

Ликвидировано МУП «Издательство «Великолукская правда»

В рамках 22-го заседания Великолукской городской Думы депутаты рассмотрели вопросы о досрочном освобождении Светланы Мойжес от муниципальной должности категории «А» – заместителя председателя Контрольно-счетной палаты города Великие Луки и о назначении на данную должность Натальи Ефремовой – председателя комитета экономики администрации города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Немаловажным был вопрос согласования ликвидации МУП «Издательство «Великолукская правда» города Великие Луки», которое проводится в связи с реформой муниципальных СМИ, инициированной администрацией Псковской области осенью 2018 года с целью повышения их экономической эффективности, сохранения аудитории и привлечения новых читателей.

С информацией на данную тему выступил директор МУП «Издательство «Великолукская правда» города Великие Луки» Константин Максимов. Он отметил, что реформой предусмотрено сохранение брендов и традиционных названий муниципальных газет, поэтому городская газета «Великолукская правда Новости» сохранит свое оригинальное название и фирменный логотип. На нее по-прежнему будет доступна подписка и возможность дать объявление. С целью оптимизации штатов и расходов денежных средств осуществлять издание муниципальных газет планируется централизованно в рамках АНО «ИД «Медиа60». В связи с чем, газета «Великолукская правда Новости» перейдет на еженедельный график выхода, объем издания увеличится до 16 полос. Изменятся внешний вид и наполнение газеты. Она станет более современной и привлекательной для читателей всех возрастов. Администрация города Великие Луки и Великолукская городская Дума останутся в числе учредителей газеты.

«Так как создан единый централизованный издатель газет, а действующее муниципальное предприятие МУП «Издательство «Великолукская правда» иной финансово-хозяйственной деятельности, кроме выпуска газеты «Великолукская правда Новости» не ведет, целесообразно рассмотреть вопрос о его ликвидации», – заключил Константин Васильевич.

После согласования данного вопроса, парламентарии утвердили вхождение Великолукской городской Думы в состав учредителей газеты «Великолукская правда». Было отмечено, что данный шаг будет способствовать повышению значимости и актуальности старейшей в городе газеты, а также позволит публиковать на ее страницах законодательные акты и иные официальные документы, принимаемые Великолукской городской Думой и администрацией города.