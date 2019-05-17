Общество

В Псковской области завершились ЕГЭ по географии и литературе

«Сегодня уже прошли ЕГЭ по литературе и географии. Всего по Псковской области литературу сдавало 230 человек, а географию - 91 человек. Сейчас проводится процедура сканирования. А уже 29 числа состоится 1 массовый экзамен по математике», - сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов 27 мая на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей, посвященной итогам учебного года 2018/2019.

Также Александр Седуов отметил, что изменения в ЕГЭ не носят глобального характера. Важно, что сохраняется стабильная ситуация, на территории Псковской области действует 36 пунктов сдачи ЕГЭ.

«Сегодня можно говорить, что система видеонаблюдения работает во всех пунктах сдачи. Также материалы для сдачи экзамена печатаются в самих школах, а в 86% школ сканирование работ также проводится на месте. Думаю, что в следующем году мы выйдем на 100%», - рассказал председатель комитета по образованию Псковской области.

Александр Седунов заявил, что в этом году существенно обновлена техническая база, используемая для сдачи ЕГЭ: куплены новые камеры, сервера, все, что необходимо для успешного проведения экзамена.

«Еще у нас работает аттестационный центр. Есть наблюдатели, которые смотрят трансляции с экзаменов и следят за порядком проведения», - поделился Александр Седунов.

Напомним, процедура сдачи ЕГЭ завершится 1 июля. Количество учеников, которые будут сдавать ЕГЭ на территории Пскова в 2019 году, - 1050 человек, на территории области - 3219 человек.