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Общество

12,130 млн рублей выделено на создание ключевого центра цифрового образования «IT-куб» в Пскове

27.05.2019 15:44|ПсковКомментариев: 0

В рамках национального проекта «Образование» на конкурсной основе в 2019 году выделены 12,130 млн рублей из федерального бюджета на создание ключевого центра цифрового образования «IT-куб», рассказал председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов 27 мая на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Предполагается, что на на базе цифрового центра будет ежегодно обучаться 400 школьников по дополнительным образовательным программам. Как заявил Александр Седунов, центр не будет похож на уже открытый «Кванториум», он будет носить более узконаправленный характер - детей будут учить именно программированию, современным языкам, необходимым для работы.

Также для обновления материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков планируется создание центров «Точка роста» - современных условий образования по предметам «Технология», «Информатика» и «ОБЖ» в 8 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности Псковской области. На это выделено 12,537 млн рублей.

А на создание регионального модельного центра по формированию современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей выделено 10,436 млн рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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