Общество

Александр Седунов: Ежегодно потребность в педагогических кадрах составляет 200-250 человек

В псковских школах работают высокопрофессиональные педагоги: высшее образование имеют 83,6% педагогов, а высшую и первую квалификационные категории - около 80% педагогов. Однако, проблемы, которые существовали в российских школах десятилетия назад, сохраняются и по сей день. Об этом рассказал председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов 27 мая на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Так, по его словам, наиболее распространенные проблемы - это «старение» педагогического состава - 32,2% находятся в возрасте 55 лет и более; сокращение общей численности учителей - за 10 лет их число уменьшилось на 536. Также среди проблем нехватка молодых педагогов - доля педагогов в возрасте до 35 лет составляет всего 16,7%.

Также Александр Седунов отметил, что в псковских школах работают в основном женщины - 90,8%.

«Программы материального поощрения и дополнительных денежных выплат, меры поддержки молодых специалистов, особенно на селе, не решают кадровой проблемы в полной мере», - заявил председатель комитета по образованию Псковской области.

Он ответил, что весьма актуальной является проблема обеспеченности жильем молодых специалистов, отсутствия жилья на селе. Нельзя обойти стороной и такую проблему, как непрестижность и непопулярность учительской профессии, вследствие которой в школу не приходят талантливые выпускники.

«Департаментом государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России для поступления в ПсковГУ была выделена квота целевого приема на 2018/2019 учебный год, она составила 28 мест. По целевому направлению в 2018 году только 9 выпускников школ Псковской области поступили в ПсковГУ. Ежегодно потребность в педагогических кадрах составляет 200-250 человек.», - рассказал Александр Седунов.

Также председатель комитета по образованию Псковской области отметил, что в связи с открытием в 2019 году новых детских садов необходимо дополнительно 243 работника, в том числе 141 педагога.