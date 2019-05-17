Общество

Начальник псковского УГХ посоветовал жильцам со Стахановской, опасающимся падающих деревьев, нанять подрядчика

Начальник УГХ администрации Пскова Николай Баринов посоветовал жильцам с улицы Стахановской, опасающимся падающих деревьев, нанять подрядчика, который разрешит проблему. Такую рекомендацию Николай Баринов высказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей, обратившемуся с тем, что псковичей тревожат деревья у дома № 6 по улице Стахановской.

Со слов предоставившего фотографии очевидца, там несколько часов назад, 27 мая около 03.00, дерево рухнуло на ларек.

«Есть правила благоустройства, утвержденные гордумой, - отметил Николай Баринов. - Собственникам нужно провести собрание. Им нужно решить, какие деревья следует валить. Итоги - согласовать с УГХ. Затем - найти деньги и нанять подрядчика, который и избавит территорию от опасных деревьев».