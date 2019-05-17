Общество

3305 юных великолучан смогут отдохнуть в оздоровительных пришкольных и загородных лагерях

Об организации летнего отдыха учащихся в оздоровительных пришкольных и загородных лагерях в текущем году на заседании Великолукской городской Думы рассказала исполняющая обязанности начальника управления образования Инна Репях. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

«В этом году планируется открыть 2 лагерные смены с дневным пребыванием детей в период с 03 по 23 июня и с 24 июня по 14 июля, количество отдыхающих детей составит 1822 человека, из них 272 – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации», – сообщила Инна Репях.

Согласно информации исполняющей обязанности начальника управления образования администрации города, первая лагерная смена откроется на базе 14 общеобразовательных учреждений, количество отдыхающих в это время составит 1352 ребенка. Во время второй смены в пришкольных лагерях отдохнет 472 ребенка.

«Всего на оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в летний период из муниципального бюджета будет выделено 3 557 470 рублей», – рассказала Инна Репях.

Она отметила, что при организации детского отдыха в загородных оздоровительных лагерях, лагерях санаторного типа особое внимание уделяется детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

«За этот период в Управление образования обратилось около 200 родителей, законных представителей, соответствующих этой категории», – сказала Инна Репях.

Также согласно информации исполняющей обязанности начальника управления образования, в Невельском районе будут работать два ведомственных оздоровительных лагеря «Солнечный» и «Юный железнодорожник». А на базе ЗОЛ «Звездный» будет организована профильная третья смена для детей, посещающих муниципальные учреждения культуры и четвертая смена – спортивная.

С 10 по 30 июня для 55 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: безнадзорных детей из неблагополучных семей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Великие Луки, а также для детей, требующих повышенного внимания со стороны педагогов, будет открыта первая профильная смена в загородном оздоровительном лагере «Космос» под названием «Я – патриот».

С 4 по 27 июля в загородном оздоровительном лагере «Космос» пройдет вторая профильная смена «Юнармия» для 55 юнармейцев из общеобразовательных учреждений города. А в ЗОЛ «Алые паруса» в третью смену поедут дети, занимающиеся велосипедным спортом, в количестве 65 учеников.

Ежегодно юным великолучанам предоставляется возможность отдыхать в международном детском центре «Артек», всероссийских лагерях «Орленок» и «Смена». В этом году на различные тематические смены туда будет направлено 23 ребенка.

Третий год юнармейцам Великих Лук региональным штабом движения «Юнармия» предоставляется право участия во Всероссийском лагере «Бородино», который проводится на территории военно-исторического музея «Бородино». В этом году с 30 июня по 14 июля здесь отдохнут и приобретут новые навыки 10 обучающихся педагогического лицея. А 16 обучающихся СОШ № 12 награждены поездкой в оздоровительный центр «Смена», как победители областного чемпионата школьных спортивных клубов.

Кроме того, как отметила Инна Репях, 22 мая обучающиеся СОШ № 12 выиграли областной этап финальных соревнований «Всероссийских президентских игр», которые пройдут 9 сентября на базе всероссийского лагеря «Орленок», где детям также будет предоставлена возможность и полноценно отдохнуть.