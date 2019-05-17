Общество

Проведение Ганзейских дней никаким образом не отразится на выпускных - Александр Седунов

«Проведение Международных Ганзейских дней никаким образом не отразится на образовательном процессе. Все экзамены и выпускные будут проведены», - заявил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов 27 мая на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Также он отметил, что график выпускных вечеров согласован с комитетом по образованию Псковской области, и в каждой школе эта дата устанавливается индивидуально. Приблизительные даты проведения выпускных Александр Седунов не назвал.