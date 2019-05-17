Общество

В Себежской детской школе искусств состоялся отчет класса народных инструментов

В Себежской детской школе искусств состоялся отчет класса народных инструментов преподавателя Владимира Дмитриева. Зрители, среди которых были преподаватели школы, родные и друзья учащихся, выпускники прошлых лет побывали на полуторачасовом концерте. В номерах менялись эпохи, характеры, темпы, составы исполнителей от сольных выступлений до ансамблей. Но слушать было очень увлекательно, потому что программа была составлена из многих популярных сочинений. Всего в концерте выступили 17 участников и прозвучало 34 произведения, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта.

Подготовка к мероприятию началась задолго до мая. Детям необходимо было разучить и отшлифовать разнообразные произведения русской народной музыки, старинных, русских и современных композиторов. Ребята готовились не только к сольным выступлениям, но и к игре в различных по количеству участников и по составу инструментов ансамблях.

Вел концерт преподаватель класса. Он рассказывал о некоторых страницах истории школы, об успехах и достижениях своих учеников. Многие из них в этом учебном году успешно участвовали в областном конкурсе исполнителей на народных инструментах им. Б.С. Трояновского в Новоржеве, в Международных конкурсах в Шарковщине и Россонах (республика Беларусь). Им было, что показать и чем поделиться со своими зрителями и слушателями.