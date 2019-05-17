Общество

В Пскове состоялась Олимпиада боевых искусств

В преддверии празднования Дня пограничника в Пскове состоялась Олимпиада боевых искусств среди детей, посвященная памяти героев-пограничников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Турнир был организован и проведен сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с Союзом боевых искусств Псковской области.

Во время торжественного открытия сотрудники управления продемонстрировали владение приемами рукопашного боя, подготовив показательное выступление, которое стало подарком для юных спортсменов.

Более 400 участников из различных секций, школ и организаций собралось в спортивном комплексе «Олимп», чтобы показать высокую спортивную подготовку и одержать победу в каждой схватке. Юные борцы со всей Псковской области в возрасте от 7 до 16 лет состязались в трех видах единоборств: самбо, карате и кикбоксинг.

Все участники соревнований в честных поединках достойно и мужественно сражались за звание чемпиона, несмотря на натиски соперников, броски и болевые приемы. Судейская коллегия выносила строгие, но справедливые решения, выбрав победителей олимпиады.

На торжественной церемонии закрытия соревнований чемпионов наградили кубками, медалям и грамотами. А в завершении мероприятия все желающие могли отведать вкусную солдатскую кашу.

Проведение таких соревнований способствует не только формированию и совершенствованию профессиональных спортивных навыков, но и патриотическому воспитанию молодого поколения, развитию настойчивости, стремления к победе, укреплению дружеских связей.