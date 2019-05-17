Общество

Лидия Драгунова поздравила школьных библиотекарей с профессиональным праздником

Депутат областного Собрания Лидия Драгунова поздравила с профессиональным праздником сотрудников школьных библиотек, расположенных на территории избирательного округа № 6. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного собрания депутатов.

«Хочу выразить вам огромную благодарность за ваш труд, за вклад в развитие и литературное просвещение подрастающего поколения. Желаю, чтобы каждый день к вам приходили новые читатели и черпали знания. Пусть библиотека будет тем местом, куда хочется прийти и где всегда интересно и увлекательно», - отметила в поздравлении депутат.

На территории избирательного округа расположено четыре школы – № 10, 24, 25 и 26. Лидия Драгунова вручила библиотекарям благодарственные письма и передала в библиотечный фонд буклеты о 25-летней истории Псковского областного Собрания депутатов.

Общероссийский день библиотек установлен Указом Президента в 1995 году и ежегодно отмечается 27 мая. Дата приурочена ко дню основания в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки России – Императорской публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге.