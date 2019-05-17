Общество

Новый урок Центра знаний прошел в музее бывших узников в Пскове

Очередная встреча прошла в музее бывших малолетних узников концлагерей в Пскове. Ее гостями были специалисты Центра знаний.На мероприятии прошло обсуждение фотографий, запечатлевших недавний тридцатилетний юбилей организации.

«Мы уже так сдружились за этот год, что называем наших гостей старыми знакомыми,- рассказывает руководитель общественной организации бывших малолетних узников Раиса Кузина. - Мастера этого Центра учат нас изготовлению подарков своими руками. В течение минувших пяти месяцев прошли занятия по изготовлению елочных украшений, подарочных деревьев из сизаля, уроки скрапбукинга. Перед Днем Победы мы учились изготовлению брошей из георгиевской ленты.

Новый урок был посвящен секретам творения брошей из лент. Взаимный обмен подарками предложил организатор встреч, руководитель Центра устойчивого развития Псковской области Семен Никонов. Программа Диалог получила отклик и будет ширится в рамках проекта «Улучшение качества жизни бывших узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Псковской области».