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Следственный комитет назначил руководителей следственных отделов в Великих Луках и Острове

И. о. руководителя управления кадров Следственного комитета РФ назначил руководителей следственных отделов в Великих Луках и Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области. Приказ, по которому утверждены назначения, - №229-кт, от 16 мая 2019 года.

Так, на должность руководителя следственного отдела по Великим Лукам назначен капитан юстиции Станислав Кожевников. А на должность руководителя Островского межрайонного следственного отдела - подполковник юстиции Михаил Осипов.