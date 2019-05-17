В Великих Луках состоялся II Фестиваль современного хореографического искусства

В Городском Доме культуры имени Ленина города Великие Луки состоялся II Фестиваль современного хореографического искусства «Другой танец». Он объединил любителей современных веяний хореографии в концертном зале Дома культуры.
На суд зрителей были представлены выступление не только коллективов города Великие Луки, но и Пскова, Смоленска и Витебска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
Помимо «классических» танцевальных номеров были показаны хореографические миниатюры, экспериментальные выступления и отрывок из пластического спектакля.
В рамках фестиваля проходили мастер-классы по двум направлениям: contemporary dance и hip-hop. На мастер-классах участники могли познакомится и попробовать себя в современных танцевальных направлениях.
Стоит отметить, что в рамках фестиваля в фойе ГДК имени Ленина была организована фотовыставка «Другого танца».