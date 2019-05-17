Общество

Представители малого и среднего бизнеса обсудили уровень финансовой грамотности населения

В честь Дня российского предпринимателя в Отделении Псков состоялась встреча с представителями регионального бизнеса, которые познакомились с историей здания Земского банка и с музейным фондом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Мероприятие было организовано совместно с АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» (МК), которая сотрудничает с Отделением в области повышения финансовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства и населения. Одно из направлений деятельности - проведение общих мероприятий, круглых столов, семинаров и лекций.

«Такие встречи - отличная возможность для предпринимателей узнать не только об исторических вехах развития банковской системы нашей страны и деятельности Госбанка в Псковской области, но и о том, над чем сегодня работает этот институт. Актуальные темы, которые затрагивают сотрудники Центрального банка в ходе лекций и семинаров, позволяют бизнес-сообществу понять основные тренды развития экономического блока страны, принимать обоснованные решения в рамках своей деятельности и прогнозировать их результат», – рассказала заместитель директора по специальным проектам АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» Владислава Вишневская.

С участниками экскурсии встретился управляющий Отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Сергей Савин. За круглым столом он обсудил с представителями регионального бизнеса основные направления развития современной экономики и ответил на вопросы. Отдельное внимание участники встречи уделили теме финансовой грамотности.

Важным направлением в деятельности Банка России является системная работа по повышению уровня финансовой грамотности различных категорий населения и, в том числе, малого и среднего бизнеса. Эта работа реализуется в рамках стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, утвержденной правительством РФ.

«Для бизнеса очень важно развивать ответственное поведение на финансовом рынке и приобретать навыки, в том числе, по осуществлению долгосрочного планирования, которые повысят безопасность и эффективность функционирования финансовых рынков», – сообщил Сергей Савин.

Итогом реализации Стратегии должна стать сформированная инфраструктура, которая обеспечит постоянное повышение уровня финансовой грамотности населения и качества соответствующего образования и информирования граждан по вопросам управления личными сбережениями, личной финансовой безопасности и защиты прав потребителей в этой сфере.