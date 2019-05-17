Общество

Юные псковичи посетили Красногородскую школу-интернат для детей-сирот

Поездка в Красногородск и Опочку состоялась 26 мая для детей из Пскова и Псковского района в рамках проекта «Путешествие к истокам» ПОООМС «Дети - наше будущее». Ребята побывали в Красногородской школе-интернате для детей-сирот и приняли участие в концерте для его воспитанников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПОООМС.

Псковичи не раз бывали в гостях у детей из Красногородска и уже подружились с ними. В этот раз гости подготовили яркие танцевальные номера. Хозяева, в свою очередь, продемонстрировали свои танцевальные умения. Получился небольшой танцевальный батл. Дети на сцене исполняли очень разные по жанру, но поистине восхитительные по исполнению танцы. Ребята из Красногородска проявили фантазию и многие танцевальные движения придумали сами. Говорят, что их очень вдохновил мастер-класс руководителя творческой мастерской по хореографии Лилии Логиновой, который она проводила зимой в рамках очередной поездки. Да и великолепные костюмы для танцев были созданы при участии самих исполнителей и пошиты в рамках проекта «Путешествие к истокам».

После концерта прошли мастер-классы для воспитанников «Агрошколы»: по хореографии, сценическому искусству, фото- и видеосъемке. Дети с удовольствием выполняли танцевальные движения, упражнения для постановки речи, узнали много секретов о том, как сделать качественные фото и видео.

Затем дети отправились на экскурсию по местам боевой славы Красногородска и Опочки, где ребята узнали много фактов об истории России и, особенно, о Великой Отечественной войне.

Проект «Путешествие к истокам» реализуется с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.