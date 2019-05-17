Общество

Фанк-группа «Junkyard Storytellaz» ждет псковичей на шоу-концерт 1 июня

Фанк-группа «Junkyard Storytellaz» сыграет для псковичей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта, который состоится в клубе «TIR» (улица Свердлова,52). Начало шоу - в 21.00.

«"Junkyard Storytellaz" говорят про себя - "dirty soul". Они играют фанк так, как будто играют панк. В их музыке сквозит сырая, могучая алкогольная энергия питерских сквотов. Их живые выступления - это всегда крайне экспрессивное шоу. Во время их выступления все пространство превращается в огромный танцпол, люди качаются из стороны в сторону, будто управляемые саксофоном и разгоняющими клавишами, а дух андеграунда пропитывает каждого слушателя до кончиков волос», - отметили организаторы.

Кроме того, организаторы добавили, что добиться такого эффекта «Junkyard Storytellaz» удается за счет того, что коллективу удалось объединить «отбитых» рокеров и филармонических джазовых музыкантов.

Стоимость билетов: перепродажа - 300 рублей, в день концерта - 400.

Билеты можно приобрести в самом клубе «TIR» или по ссылке - здесь.

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