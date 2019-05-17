Общество

На приобретение учебников в школы в 2019 году выделено 26,620 млн рублей

Объем средств из областного бюджета, доведенных до образовательных организаций для приобретения учебников и учебных пособий с целью реализации ФГОС общего образования, в 2019 году составил 26,620 млн рублей. Об этом сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов 27 мая на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

«В связи с тем, что увеличилась потребность в дополнительном обеспечении учебниками и учебными пособиями, с 1 января увеличен расчетный объем прочих учебных расходов до 3 % от фонда оплаты труда педагогического персонала», - заявил Александр Седунов.

Также он рассказал о том, что объем субвенции включены средства на приобретение учебников, которые в настоящее время предоставляются местным бюджетам в виде субсидий.

По словам председателя комитета по образованию Псковской области ,потребность в дополнительном обеспечении учебниками и учебными пособиями увеличилась в связи с поэтапным переходом на новый федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся 9 классов, поэтапной заменой учебников и учебных пособий в соответствии с требованиями стандарта; введением в учебный план образовательных организаций обязательного предмета «Астрономия» в средней школе и необходимостью обновления учебников и учебных пособий вследствие их износа, а также с увеличением количества обучающихся в образовательных организациях области в среднем на 1500 обучающихся.

В настоящее время ведется закупка учебников образовательными организациями. Средства на приобретение учебников выделяются также из муниципальных бюджетов, проводятся акции по сохранению и преумножению библиотечных фондов школьных библиотек.