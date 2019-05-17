Общество

Добровольцы продолжают посещать на дому маломобильных пожилых людей

У добровольцев клуба «Волонтеры добра» Псковского Красного Креста стало хорошей традицией проводить визиты внимания на дом к пожилым людям - «детям войны». Посещение маломобильных пожилых людей на дому или в стационаре стало возможным благодаря проекту «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей войны». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского Красного Креста.

Социальный работник Красного Креста Любовь Сушилова, геронтоволонтер Красного Креста Валентина Петренко и молодые волонтеры - Анна Тимофеева, студентка Псковского государственного университета, и Альбина Макарова, учащаяся учебного центра «Псков», побывали дома у 90-летнего Леонида Смирнова.

Ветеран Великой Отечественной войны и труда родом из Псковского района. Его непростой жизненный путь полон разных событий. Военная история страны коснулась Леонида Смирнова в двенадцатилетнем возрасте. Немцы сожгли родную деревню, а всех жителей насильственно вывезли в Эстонию и Латвию. С родителями его разлучили и направили на работу, он пас скот и занимался земледелием. В фашистской неволе пробыл два года.

После окончания Великой Отечественной войны получил рабочую профессию плотника и проработал более сорока лет на предприятиях Пскова. За многолетний и добросовестный труд Леониду Смирнову присвоено звание «Ветеран труда».

Гостеприимный ветеран с удовольствием слушал рассказ о деятельности Красного Креста и о мероприятиях, которые проводятся для пожилых людей.

Леонид Смирнов очень сожалел о том, что его здоровье не позволяет быть активным и в гуще событий.

Визиты внимания – это просто человеческое отношение, после чего светлее становится взгляд и теплее на сердце у пожилого человека.

Завершая визит, посетители вручили небольшие гостинцы и пожелали Леониду Михайловичу крепкого здоровья.

Напомним, визит внимания состоялся в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.