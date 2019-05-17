Общество

Псковский облсовпроф предлагает губернатору Псковской области провести встречу с профактивом

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова направила губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову предложение о проведении встречи с профсоюзным активом региона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, в обращении указывается, что 22 мая 2019 года президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на X съезде Федерации независимых профсоюзов России, отметил: «Одно из важнейших направлений нашей совместной с вами работы – совершенствование механизмов социального партнерства. В повестке Российской трехсторонней комиссии всегда стоят самые актуальные вопросы. Знаю, что инициаторами здесь выступают представители именно профсоюзных организаций. Безусловно, так и должно быть в будущем». Президент России обратил внимание на уникальный опыт надежного партнерства профсоюзов с государством в сфере защиты трудовых прав работников, который невозможно переоценить. В ответной речи председатель ФНПР Михаил Шмаков сказал: «За последние пять лет мы научились жить и работать в условиях экономических санкций против нашей страны. Но, для того чтобы успешно им противостоять и для того чтобы идти вперед в части разрешения внутренних социально-экономических проблем, нужно сконцентрироваться и вместе, договорившись, сделать ряд неотложных шагов».

«Псковский областной совет профессиональных союзов также считает, что нам следует сделать ряд неотложных шагов», - говорится в обращении. Псковский облсовпроф предлагает обсудить на встрече наиболее важные вопросы, волнующие работающих граждан: повышение заработной платы; снижение просроченной задолженности по заработной плате, которая значительно увеличилась за последние 4 месяца; привлечение кадров в учреждения здравоохранения, образовательные организации и другие экономические и социально-значимые вопросы, в том числе те, о которых шла речь на X съезде ФНПР.

«Мы понимаем, что основные сложности с системным решением многих вопросов связаны с острым дефицитом областного бюджета. В то же время ясно, что решить проблему бюджетной сбалансированности с помощью урезания социальных расходов, оптимизации персонала бюджетных организаций и иных непопулярных решений, конечно, нереально», — подчеркивается в обращении.

По мнению профсоюзной стороны, совместное решение вопросов социально-трудового характера должно стать нормой: «Тем более что нам всегда есть, что обсудить за столом переговоров в рамках трехсторонней комиссии. Встречи профсоюзного актива с губернатором региона при возникновении серьезных вопросов социально-трудового характера должны стать традиционными». Поэтому Псковский облсовпроф предлагает проработать приемлемый вариант встречи.