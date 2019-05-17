Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Первый светский вечер в Пскове
Титан Моглинского разлома
Samsung Galaxy за вкусные покупки
выбираем текстильные тапочки
Господдержка бизнеса
мечта, ставшая явью
производство пэт-гранул от и до
Стань волонтером!
О неравном бое с пармезаном
Телефон прямого эфира 56-73-72
Опасны ли суперджеты?
 
 
 
ещё Общество 17.05.2019 07:5916 Неравнодушных людей просят помочь известной псковской журналистке 27.05.2019 19:460 Юные псковичи посетили Красногородскую школу-интернат для детей-сирот 27.05.2019 19:150 Николай Рассадин об имиджевых потерях Ивана Цецерского, перспективах «Моглино» и о хоккее 27.05.2019 19:151 Добровольцы продолжают посещать на дому маломобильных пожилых людей 27.05.2019 19:010 Печорскую районную больницу ждет капитальный ремонт за 3,7 миллиона рублей 27.05.2019 18:370 Фанк-группа «Junkyard Storytellaz» ждет псковичей на шоу-концерт 1 июня
 
 
 
Самое популярное 24.05.2019 08:211 Гражданин Узбекистана осужден за изнасилование великолучанки 26.05.2019 10:007 ПЛН-ТВ: Псков без Ивана Цецерского 27.05.2019 14:141 Правительство РФ утвердило отмену внутрисетевого роуминга - Медведев 25.05.2019 18:300 В воскресенье в Пскове будет ограничено движение в связи с Велопарадом 27.05.2019 10:355 Замкомандира 104-го полка 76-й дивизии лишился доступа к гостайне из-за загранпоездок
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Печорскую районную больницу ждет капитальный ремонт за 3,7 миллиона рублей

27.05.2019 19:01|ПсковКомментариев: 0

На сайте госзакупок появился лот на капитальный ремонт ГБУЗ ПО «Печорская районная больница», расположенного по адресу: Печоры, на улице Набережной, 22. Начальная цена контракта - 3699300 рублей. Источник финансирования - бюджет Псковской области. Дата начала подачи заявок - 27 мая, окончания - 13 июня. Планируется, что аукцион состоится 17 июня. Если проблем с поиском подрядчика не будет, то здание отремонтируют до 25 сентября.

Техническое задание проекта предусматривает выполнение 2 этапов работ. Первый - реконструкция кровли корпуса «А». Второй - капитальный ремонт корпуса «А»: система электроснабжения (в том числе система уравнивания потенциалов, молниезащита)

Что касается первого этапа, техническим заданием предусматривается устройство скатной кровли по деревянным стропилам с холодным чердаком, ремонт вентиляционных каналов выше уровня существующей кровли и надстройка их из кирпича. Покрытие - фальцевое, из оцинкованной стали.

Для распределения электроэнергии в корпусе «А» проектом предусмотрена установка распределительных щитов, а так же щита аварийного отключения. Для освещения помещений предусмотрены светильники со светодиодными лампами, а так же с компактными люминесцентными лампами. Данным этапом ремонта предусмотрена замена светильников на всех этажах, кроме третьего. Управление освещением выполняется выключателями,  установленными со стороны ручки на дверях.

В перечень демонтажных работ по реконструкции корпуса входит Разборка кирпичных стен (парапетов), демонтаж ребристых панелей, разборка покрытий кровель из рулонных материалов, демонтаж утепления из пенобетона, разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов. Рабочие проведут демонтаж лифтовой шахты.

Отдельным пунктом в задании идет «пристройка»: установка стропил, монтажных изделий, стропил слуховых окон, элементов каркаса из брусьев, монтаж балок покрытия, огрунтовка и окраска металлических поверхностей.

Кровлю сделают из рулонной стали. Предусмотрено устройство пароизоляции, выравнивающих цементно-песчаных стяжек, утепление покрытия плитами из минеральной ваты, подшивка свесов софитом, ограждение кровель перилами, окраска металлических огрунтованных поверхностей, устройство кровельных стремянок.

По электроснабжению, демонтируют распределительный пункт (шкаф) на стене. Предусмотрен демонтаж светильников для люминесцентных ламп и с лампами накаливания, выключателей, розеток, кабеля.

Кроме того, включены следующие монтажные работы: установка распределительных шкафов, прокладка пластмассовых коробов, установка ящика с понижающим трансформатором, прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей, установка световых настенных указателей, светильников местного освещения двухклавишных выключателей, штепсельных розеток.

Что касается молниезащиты, то, по заданию, предусмотрено устройство проводников.

В числе общестроительных работ: кладка кирпичных наружных стен, вентканалов, армирование кладки стен и других конструкций (вентканалов) сеткой сварной из холоднотянутой проволоки.

Теги: #строительство #здоровье #здравоохранение #госзакупки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Чего вы ждете от смены главы Пскова?
В опросе приняло участие 487 человек
27.05.2019, 19:460 Юные псковичи посетили Красногородскую школу-интернат для детей-сирот 27.05.2019, 19:270 Себежане приняли участие в XVIII Региональном детском празднике искусств в Беларуси 27.05.2019, 19:150 Николай Рассадин об имиджевых потерях Ивана Цецерского, перспективах «Моглино» и о хоккее 27.05.2019, 19:151 Добровольцы продолжают посещать на дому маломобильных пожилых людей
27.05.2019, 19:010 Печорскую районную больницу ждет капитальный ремонт за 3,7 миллиона рублей 27.05.2019, 19:000 Ян Лузин о клубном доме «Парус DeLuxe»: К концу лета все тайное станет явным 27.05.2019, 18:491 У российских туристов на въезде в Китай будут проверять переписку в WhatsApp 27.05.2019, 18:370 Фанк-группа «Junkyard Storytellaz» ждет псковичей на шоу-концерт 1 июня
27.05.2019, 18:200 Пушкинский музей-заповедник может стать частью федеральной программы «Моя Россия» 27.05.2019, 18:151 Реплика Донецкого: Ударим велопробегом по бездорожью и разгильдяйству! 27.05.2019, 18:080 В Великих Луках состоялся II Фестиваль современного хореографического искусства 27.05.2019, 18:020 «Псковский хлебокомбинат» станет участником выставки промышленников региона
27.05.2019, 17:550 Грозы возможны завтра в Псковской области 27.05.2019, 17:460 3305 юных великолучан смогут отдохнуть в оздоровительных пришкольных и загородных лагерях 27.05.2019, 17:410 Псковичи вживую услышат песню Сергея Лазарева, представленную на «Евровидении» 27.05.2019, 17:380 На приобретение учебников в школы в 2019 году выделено 26,620 млн рублей
27.05.2019, 17:370 Псковский облсовпроф предлагает губернатору Псковской области провести встречу с профактивом 27.05.2019, 17:331 Николай Рассадин: Особые экономические зоны ничего не решают - менять нужно экономический климат в стране 27.05.2019, 17:260 Представители малого и среднего бизнеса обсудили уровень финансовой грамотности населения 27.05.2019, 17:160 Новый урок Центра знаний прошел в музее бывших узников в Пскове
27.05.2019, 17:090 Более 130 спортсменов приняли участие во Второй Спартакиаде налоговых органов Псковской области 27.05.2019, 17:060 Электрический насос и моторное масло похитила девушка из магазина в Опочке 27.05.2019, 16:590 В Пскове состоялась Олимпиада боевых искусств 27.05.2019, 16:500 В Великих Луках подведут итоги Международного конкурса «Полет мечты»
27.05.2019, 16:431 Лидия Драгунова поздравила школьных библиотекарей с профессиональным праздником 27.05.2019, 16:420 Следственный комитет назначил руководителей следственных отделов в Великих Луках и Острове 27.05.2019, 16:360 В Себежской детской школе искусств состоялся отчет класса народных инструментов 27.05.2019, 16:292 Проведение Ганзейских дней никаким образом не отразится на выпускных - Александр Седунов
27.05.2019, 16:120 Псковские соискатели посетят ярмарку вакансий 29 мая 27.05.2019, 16:090 Праймериз без неожиданностей 27.05.2019, 16:041 Александр Седунов: Ежегодно потребность в педагогических кадрах составляет 200-250 человек 27.05.2019, 15:491 Начальник псковского УГХ посоветовал жильцам со Стахановской, опасающимся падающих деревьев, нанять подрядчика
27.05.2019, 15:470 В Пскове пройдет V съезд библиотекарей Псковской области 27.05.2019, 15:440 12,130 млн рублей выделено на создание ключевого центра цифрового образования «IT-куб» в Пскове 27.05.2019, 15:410 На 4,7% увеличился тариф на услуги великолукского МП «Аварийно-ремонтный участок» 27.05.2019, 15:401 Николай Рассадин остался доволен игрой сборной России на чемпионате мира по хоккею
27.05.2019, 15:341 Псковские полицейские и активисты закрасили более 50 надписей с наркорекламой 27.05.2019, 15:300 Более 100 работ приняли участие в фотоконкурсе «Ганза: история, города, люди» 27.05.2019, 15:200 В Псковской области завершились ЕГЭ по географии и литературе 27.05.2019, 15:090 Ян Лузин: Псковский рынок недвижимости находится в «точке эквилибриума»
27.05.2019, 15:060 За прошедшую неделю у жителей Псковской области изъяли около 140 незаконных орудий рыбного лова 27.05.2019, 15:061 Проект по производству БОПЭТ-пленки завода «Титан-Полимер» будет готов до конца июня 27.05.2019, 15:030 Ликвидировано МУП «Издательство «Великолукская правда» 27.05.2019, 15:010 Псковская область стала лауреатом всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие»
27.05.2019, 15:000 Великолукские депутаты согласовали выделение средств на покупку «Мечей Победы» 27.05.2019, 14:560 В Ленобласти обрушилась строящаяся гоночная трасса 27.05.2019, 14:316 Николай Рассадин: Если «Экопром» и «АСПО» не договорятся, администрации Псковской области придется принимать волевое решение 27.05.2019, 14:230 «Вести недели» рассказали об акции «Наши древние храмы», которая прошла в Псковской области. ВИДЕО
27.05.2019, 14:141 Правительство РФ утвердило отмену внутрисетевого роуминга - Медведев 27.05.2019, 14:120 В ИК-3 прошли учебно-методические сборы сотрудников обысково-маневренных групп 27.05.2019, 14:080 Псковичей ждут фитнес-призы на «Ночи фитнеса» 27.05.2019, 14:000 В Дедовичском районе полицейские и дети краской написали предупреждения перед пешеходными переходами
27.05.2019, 13:520 Госдума готова вернуться к рассмотрению законопроекта псковских депутатов об упрощении приватизации памятников 27.05.2019, 13:400 Псковская таможня информирует о необходимости маркировки обувных товаров 27.05.2019, 13:281 Николай Рассадин: Репутационные потери от Ганзы все равно будут преследовать Ивана Цецерского 27.05.2019, 13:230 «Нас нужно только расшевелить!» - волонтеры проекта «Наши древние храмы» завершили косметические ремонтные работы в Троицком соборе
27.05.2019, 13:221 На выездном заседании Госдумы в Пушкинских Горах обсудили визовый режим 27.05.2019, 13:180 Обязательный государственный экзамен по иностранному языку прошел в Псковской области 27.05.2019, 13:110 В УФСИН России по Псковской области прошел конкурс художественной самодеятельности 27.05.2019, 13:080 Стал известен план мероприятий, приуроченных к 75-летию Берлинского военно-транспортного авиационного полка
27.05.2019, 13:040 На 40% выросли доходы от туризма в Псковской области 27.05.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 27.05.2019, 12:490 Федерация автоспорта Псковской области подвела итоги 4 этапа чемпионата России по ралли «Пушкинские Горы - 2019» 27.05.2019, 12:470 Елена Ямпольская назвала Псковскую область регионом, где культурно-познавательный туризм является точкой роста
27.05.2019, 12:330 Около 12 тонн яблок задержано на границе Псковской области 27.05.2019, 12:233 Каждый пятый пассажир ест в поезде «Доширак» 27.05.2019, 12:181 Студенты ПсковГУ прошли в финал «Турнира Трех Наук» 27.05.2019, 12:090 1 июня дети могут посетить аквапарк «Акваполис» бесплатно
27.05.2019, 12:080 В деревне Доможирка Гдовского района ведется реконструкция храма Святой Троицы 27.05.2019, 12:000 В Псковской области полиция с помощью специально обученных собак искала воров 27.05.2019, 11:530 Победители предварительного голосования станут кандидатами от «Единой России» на сентябрьских выборах 27.05.2019, 11:420 В Пскове участники рейда направили 2 представителей несовершеннолетних детей к наркологу
27.05.2019, 11:410 Что такое  публичная кадастровая карта? 27.05.2019, 11:300 «Постскриптум»: Уход Ивана Цецерского, праймериз «Единой России» и 5-летие санкций 27.05.2019, 11:230 В Великих Луках за выходные украли мобильник и продающийся на витрине ноутбук 27.05.2019, 11:180 Псковские пенсионеры отправятся в Киров на 9-й Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.