Общество

Печорскую районную больницу ждет капитальный ремонт за 3,7 миллиона рублей

На сайте госзакупок появился лот на капитальный ремонт ГБУЗ ПО «Печорская районная больница», расположенного по адресу: Печоры, на улице Набережной, 22. Начальная цена контракта - 3699300 рублей. Источник финансирования - бюджет Псковской области. Дата начала подачи заявок - 27 мая, окончания - 13 июня. Планируется, что аукцион состоится 17 июня. Если проблем с поиском подрядчика не будет, то здание отремонтируют до 25 сентября.

Техническое задание проекта предусматривает выполнение 2 этапов работ. Первый - реконструкция кровли корпуса «А». Второй - капитальный ремонт корпуса «А»: система электроснабжения (в том числе система уравнивания потенциалов, молниезащита)

Что касается первого этапа, техническим заданием предусматривается устройство скатной кровли по деревянным стропилам с холодным чердаком, ремонт вентиляционных каналов выше уровня существующей кровли и надстройка их из кирпича. Покрытие - фальцевое, из оцинкованной стали.

Для распределения электроэнергии в корпусе «А» проектом предусмотрена установка распределительных щитов, а так же щита аварийного отключения. Для освещения помещений предусмотрены светильники со светодиодными лампами, а так же с компактными люминесцентными лампами. Данным этапом ремонта предусмотрена замена светильников на всех этажах, кроме третьего. Управление освещением выполняется выключателями, установленными со стороны ручки на дверях.

В перечень демонтажных работ по реконструкции корпуса входит Разборка кирпичных стен (парапетов), демонтаж ребристых панелей, разборка покрытий кровель из рулонных материалов, демонтаж утепления из пенобетона, разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов. Рабочие проведут демонтаж лифтовой шахты.

Отдельным пунктом в задании идет «пристройка»: установка стропил, монтажных изделий, стропил слуховых окон, элементов каркаса из брусьев, монтаж балок покрытия, огрунтовка и окраска металлических поверхностей.

Кровлю сделают из рулонной стали. Предусмотрено устройство пароизоляции, выравнивающих цементно-песчаных стяжек, утепление покрытия плитами из минеральной ваты, подшивка свесов софитом, ограждение кровель перилами, окраска металлических огрунтованных поверхностей, устройство кровельных стремянок.

По электроснабжению, демонтируют распределительный пункт (шкаф) на стене. Предусмотрен демонтаж светильников для люминесцентных ламп и с лампами накаливания, выключателей, розеток, кабеля.

Кроме того, включены следующие монтажные работы: установка распределительных шкафов, прокладка пластмассовых коробов, установка ящика с понижающим трансформатором, прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей, установка световых настенных указателей, светильников местного освещения двухклавишных выключателей, штепсельных розеток.

Что касается молниезащиты, то, по заданию, предусмотрено устройство проводников.

В числе общестроительных работ: кладка кирпичных наружных стен, вентканалов, армирование кладки стен и других конструкций (вентканалов) сеткой сварной из холоднотянутой проволоки.