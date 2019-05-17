Общество

«Единая Россия» предложила пересмотреть порядок назначения штрафов жертвам автомошенников

«Единая Россия» обратилась в ГИБДД с просьбой пересмотреть порядок назначения штрафов жертвам автомобильных мошенников, использующих чужие номерные знаки и нарушающих правила дорожного движения. Об этом журналистам рассказал замглавы комитета Госдумы по транспорту и строительству, федеральный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Владимир Афонский, передает «Парламентская газета».

«Сегодня в СМИ и соцсетях живо обсуждается проблема использования поддельных автомобильных номеров, которые можно без труда заказать в интернете. Сотни машин с фальшивыми номерами или номерами автомобилей, давно снятыми с учета, катаются по российским дорогам. Порой номера крадут или покупают дубликаты уже существующих. В последнее время мошенники изобрели новый способ уклонения от оплаты дорогой парковки — они находят автомобиль сходной модели и цвета, делают дубликаты номеров и крепят их на магнитах на время стоянки. В результате штрафы приходят ни в чём не повинным людям», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что парламентарии считают такое положение дел недопустимым. По его словам, необходимо выработать систему эффективных мер, чтобы защитить добросовестных автовладельцев от действий мошенников и наложения штрафов. «Необходимо провести широкие общественные обсуждения проблемы с привлечением профильных экспертов и представителей ГИБДД, разработать предложения по усовершенствованию системы назначения штрафов», — сказал он.

Законодатель отметил, что разработан способ борьбы с использованием госзнаков уже снятых с учёта автомобилей, однако доказать, что у машины появился «двойник» сегодня достаточно сложно, так как видеокамера или фото работника парковочного пространства автоматически становится доказательством факта правонарушения.

«В ГИБДД проблему использования автовладельцами фальшивых номеров признают. В инспекции отмечают, что на улицах в штатном режиме работают так называемые «умные» комплексы фото- и видеофиксации, которые могут распознавать подозрительные автомобили с фальшивыми номерами. Это касается, например, номеров машин, которые официально сняли с учета, но ими теперь кто-то незаконно пользуется. Но, к сожалению, это не решает проблему в целом по стране. Количество машин с поддельными номерами растет. Человеку, не нарушавшему правил дорожного движения и честно оплатившему парковку, чрезвычайно сложно доказать, что номерные знаки его авто используют третьи лица, и что правонарушения совершаются этими лицами. Мы направили запрос в ГИБДД, чтобы выяснить, какое видение решения проблемы есть у них, как добросовестный водитель может доказать свою невиновность», — рассказал Владимир Афонский.

Партийный проект «Единой России» «Безопасные дороги» направлен на сохранение жизни и здоровья граждан при дорожно-транспортных происшествиях, сокращение количества аварий, содействие в совершенствовании законодательной базы по повышению безопасности на дорогах, осуществление постоянного мониторинга строящихся участков дорог, содействие реализации Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 — 2020 годах». Активисты партпроекта проверяют состояние дорожного полотна, пешеходных переходов в регионах, участвуют в мероприятиях по повышению дисциплины водителей, проводят уроки по безопасности дорожного движения, держат на контроле расследования причин крупных ДТП.