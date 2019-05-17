Общество

Спецпредставитель правительства Германии по России приедет в Псков

Депутат Бундестага от фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ), координатор правительства ФРГ по сотрудничеству с РФ, Центральной Азией и странами «Восточного партнерства» Дирк Визе в ближайшее время приедет в Псков. Об этом сообщает газета «Коммерсант», разместившая интервью с политиком. В конце минувшей недели он побывал в Москве, где принял участие в экспертной встрече, посвященной либерализации визового режима между РФ и ЕС.

Как сообщает «Ъ» со ссылкой на Дирка Визе, на июньском заседании российско-германского форума «Петербургский диалог» будет обнародован документ с экспертными предложениями по облегчению визового режима между Россией и Германией.

Отметим, что ранее Визе называл предстоящий Ганзейский фестиваль в Пскове «интересной сферой для сближения России и Геомании».