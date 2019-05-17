Общество

В Пскове прошло заседание отборочной комиссии для кандидатов в абитуриенты, поступающих в академии Следственного комитета

В понедельник, 27 мая, в следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области состоялось заседание отборочной комиссии для кандидатов в абитуриенты, поступающих в образовательные учреждения Следственного комитета России.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении, на заседании присутствовали руководитель управления генерал-майор юстиции Петр Крупеня, а также члены отборочной комиссии, которые рассмотрели заявления кандидатов для поступления в «Московскую академию Следственного комитета Российской Федерации» и «Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета Российской Федерации».

Всего с заявлением в кадровое подразделение обратились 16 человек, в том числе 11 жителей Пскова, а также иногородние выпускники из Великих Лук, Невеля, Пустошки и Пушкинских Гор, которые лично приехали в областной центр для участия в этом мероприятии. Восемь из них, то есть половина, заканчивают лицей №4 города Пскова. Примечательно, что большинство желающих стать следователями – девушки (11 из 16 обратившихся).

Желающие посвятить себя следствию подробно рассказали о себе, своих успехах в школе и спорте, ответили на многочисленные вопросы членов комиссии.

После тщательного изучения представленных документов и собеседования, отборочная комиссия рекомендовала к поступлению всех обратившихся кандидатов.

При принятии решения члены комиссии учитывали мотивы поступления будущих абитуриентов в данные учебные заведения, их информированность об условиях прохождения службы в органах Следственного комитета, а также понимание значимости будущей профессии. Руководитель управления Петр Крупеня предупредил о необходимости прохождения службы в любом следственном органе не менее пяти лет после окончания учебного заведения. Пожелал успешной сдачи экзаменов и высказал слова благодарности их родителям за воспитание достойных членов общества и директорам школ за проводимую работу по профориентации.