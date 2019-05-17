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Общество

Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС

28.05.2019 08:09|ПсковКомментариев: 0

Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Глава ведомства прокомментировала соответствующие предложения некоторых экспертов, обозначив жесткую позицию Минздрава по этому вопросу.

«Мы считаем, что это абсолютный популизм, который пойдет во вред делу, за которое мы отвечаем, - сохранение здоровья людей. Хотя формально Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования считаются социальными фондами, они имеют не просто разные, но противоположные характеристики и принципы работы», - заявила Скворцова.

По словам министра, Пенсионный фонд и соцстрах касаются не всего населения страны, а определенных категорий населения, осуществляют адресные выплаты целевым категориям, причем различающиеся по объему, что зависит от многих факторов.

«Совершенно иная ситуация с Фондом обязательного медицинского страхования. Это солидарный механизм, включающий все население страны, который полностью формируется за счет страховых взносов работодателей за работающее население и регионов - за неработающее население», - пояснила министр.

Таким образом, по словам Скворцовой, главным принципом работы фонда ОМС является принцип социального равенства. По сути, это оцифровка главного права каждого человека на охрану здоровья, которое закреплено Конституцией РФ. При этом автономность фонда позволила даже в периоды тяжелых финансовых кризисов, когда резко падали доходы населения, не только сохранить, но и повысить объемы медицинской помощи.

«Механизм ФОМС никак не может быть смешан с совершенно другими фондами, сформированными по противоположным принципам. Более того, финансовые проблемы в других социальных сферах могут негативно повлиять на целостность и четкую организацию столь значимой для людей системы ОМС, являющейся базой для бесплатного оказания медицинской помощи», - резюмировала министр.

Источник: Псковская Лента Новостей
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