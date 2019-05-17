Общество

В Псковской области более 170 жителей региона обратились за выплатой накопительной пенсии

Вступившие в силу изменения в пенсионном законодательстве не меняют правил назначения и выплаты пенсионных накоплений. Пенсионный возраст, дающий право на их получение, остается в прежних границах.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ в Псковской области, ранее средства пенсионных накоплений по общему правилу выплачивались тогда, когда гражданин приобретал право на установление страховой пенсии по старости.

В связи с изменениями в законодательстве с 1 января 2019 года возраст, дающий право на получение страховой пенсии по старости, поэтапно увеличивается. Несмотря на это возраст, по достижении которого гражданин имеет право на выплату средств пенсионных накоплений, не изменился.

Как пояснила управляющий региональным Отделением ПФР Наталья Мельникова, как и ранее, помимо достижения определенной возрастной планки, для получения права на выплату пенсионных накоплений необходимо наличие минимального количества пенсионных баллов, а также страхового и (или) специального стажа, требуемых для определения права на страховую пенсию по старости.

«Таким образом, граждане, выходящие на пенсию при достижении общеустановленного пенсионного возраста (для мужчин это 65 лет, для женщин – 60 лет), могут обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений в 60 и 55 лет соответственно», - сказала управляющий.

С начало года более 170 жителей региона, достигших 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) уже обратились за выплатой накопительной пенсии

Напомним, средства пенсионных накоплений могут быть выплачены в виде накопительной пенсии, срочной и единовременной выплаты.

С заявлением об установлении накопительной пенсии следует обращаться в ту организацию, где формировались пенсионные накопления: в ПФР или НПФ, которому накопления были переданы в управление.

Получить информацию о том, где формируются пенсионные накопления и их размер, можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда pfrf.ru.