Общество

Рабочая группа создана в Пскове для исполнения резолюции о повышении качества питания школьников

В Пскове создана рабочая группа по вопросу индексации предоставления субсидий местным бюджетом на мероприятия по организации питания в муниципальных образовательных учреждениях. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», такое решение принято в администрации города во исполнение резолюции по итогам «родительской экспертизы», проведенной в 26-ти школах в рамках партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья».

Для обеспечения детей здоровой, вкусной и сбалансированной едой, рабочая группа займется вопросами индексации финансирования расходов на питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Пскова. Также планируется начать работу по предписаниям контролирующих органов в школах и по выделению дополнительных бюджетных средств на укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых, конкретизировала региональный координатор партпроекта «Крепкая семья», и. п. главы города Елена Полонская.

Руководителем рабочей группы назначен заместитель главы администрации Пскова, член общественного совета проекта «Крепкая семья» Александр Коновалов. Также в ее состав вошли начальник городского управления образования Анна Кузыченко, финансисты и представители исполнителей услуг по питанию учащихся.

Партийный проект «Единой России» «Крепкая семья» направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. Безусловный приоритет – создание условий для благополучного детства, формирование и реализация программы мероприятий «Десятилетия детства». Кроме того, уделяется особое внимание поддержке молодых семей, семей с детьми, реализации демографических инициатив президента РФ. Под контролем партпроекта и сокращение масштабов сиротства в стране. Так, оказывается содействие семейному устройству детей-сирот и помощь семьям, в которых возникла угроза утраты родительского попечения над детьми, ранее являвшихся сиротами.